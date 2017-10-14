Производитель чипов Qualcomm требует запрета продажи iPhone в Китае

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Пекин, 14 октября. Производитель чипов Qualcomm обвинил Apple в использовании технологий без оплаты. Представители компании обратились в китайский суд, требуя запретить продажу iPhone в КНР.

В судебных документах Qualcomm, которая производит компьютерные комплектующие, отмечает, что американская корпорация при производстве iPhone нарушает множество патентов, сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что Qualcomm подал иск в пекинский суд 29 сентября. По данным агентства, судебные документы пока не обнародованы, но уже известно, что истец требует запретить продажу iPhone на территории Китая. Комментариев от представителей корпорации Apple пока не поступало.