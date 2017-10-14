Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в России

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Москва, 14 октября. Эксперты агентства «Автостат» подсчитали, что средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 740 тысяч рублей. Это подтверждают результаты 180 тысяч объявлений о продаже за сентябрь 2017 года.

Средняя цена на автомобили 2007—2016 годов выпуска с пробегом порядка 98 тысяч километров составил 740 тысяч рублей. По данным экспертов «Автостат», примерно третья часть от продаваемых машин — кроссоверы. Самым недорогим среди подержанных автомобилей был Ford Focus 2012 года, цена на него составила 513 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 14 октября вступили в силу новые правила по выдаче лицензии на вождение транспортного средства, тем самым, в стране избавляются от нелегальных автошкол.