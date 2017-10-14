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Сирия, 14 октября. Турция направила в Идлиб новую партию солдат. Разведывательный дрон «Ан-Нусры»*** сбит ополченцами-шиитами в Эль-Кунейтре. 24 террориста ИГ1 уничтожены в боях с «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по ИГ в окрестностях Меядина юго-восточнее Дейр эз-Зора; проводят боевые вылеты вблизи города Аль-Латамина к северу от Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали наступление близ населенного пункта Аль-Балюм к юго-востоку от Дейр эз-Зора; уничтожили семерых радикалов «Ан-Нусры» в северной части Хамы; сбили дрон «Тахрир Аш-Шам» в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: понесло потери в столкновениях с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы; арестовало 15 человек по подозрению в связях с ВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла танк в боях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала группу неизвестных боевиков в Восточном Каламуне в Дамаске; подверглась обстрелам САА на окраине деревне Косния к югу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» сообщили о задержании группы неизвестных исламистов, целью которых являлось уничтожение одного из высокопоставленных командиров группировки по имени Абу Аль-Араб. Подозреваемые были арестованы в городе Ар-Рухейба в горах Восточного Каламуна к северо-востоку от столицы провинции. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (ammarjohmani). На данный момент неизвестно, какая из террористических организаций причастна к планированию нападения, однако, необходимо напомнить, что в рядах самой коалиции, возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, также нередко вспыхивают междоусобные конфликты.

Провинция Алеппо

В западной части региона продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками союзных исламистских формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Шам». Информационный портал Akhbar Alaan сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по штаб-квартире исламистов на окраине деревне Косния к югу от административного центра провинции. Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Несколькими часами ранее войска Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российских ВКС начали наступление на позиции «Исламского государства»1 в районе населенного пункта Аль-Балюм, расположенного к северо-западу от Меядина. По информации Twitter-канала (IvanSidorenko1), вооруженные столкновения все еще продолжаются. Новостной портал Al Masdar News сообщает, что после того как Меядин будет освобожден, силы Башара Асада и их союзники двинутся в сторону Абу-Кемаля к сирийско-иракской границе.

Тем временем, как передает военный источник на своей странице в Twitter (obaidahalabdull), военные самолеты ВВС Сирии проводят боевые вылеты вблизи деревни Аль-Салихия к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Стало известно, что террористам подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» действительно удалось уничтожить танк Сирийской свободной армии (САА) на юго-западе провинции Даръа. Twitter-канал (azqnj) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара радикалов ИГ по танку ССА. Напомним, ранее поступала информация о том, что в результате столкновений, произошедших между боевиками вооруженной оппозиции и ИГИЛовцами накануне, были уничтожены 11 исламистов, а также танк и ЗСУ «Шилка» ССА. Однако данные не были подтверждены.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям агентства новостей Damascus Now, Турция продолжает направлять дополнительные войска в провинцию Идлиб. По данным военных источников, около 150 новых турецких военнослужащих вошли на территорию Сирии недалеко от населенного пункта Кафр Лосин близ сирийско-турецкой границы. Напомним, подразделения Турецкой Республики направляются в регион в рамках соглашения о создании зоны деэскалации. Служащие турецкой военной полиции будут осуществлять наблюдение за выполнением условий перемирия между сирийскими силами и отрядами так называемой «умеренной оппозиции».

Провинция Хама

К северо-востоку от Хамы не прекращаются бои между террористами «Исламского государства» и радикалами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам». Информационное агентство Damascus Now сообщает, что в ходе вчерашних столкновений были ликвидированы как минимум 24 ИГИЛовца и 11 боевиков «Ан-Нусры».

Между тем в северной части региона возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 неподалеку от населенного пункта Абу-Дали. Как передает новостной портал Al Masdar News, правительственные подразделения нанесли значительный урон обороне «Ан-Нусры», проводя артобстрелы позиций противника. По меньшей мере семь радикалов были уничтожены. В то же время российская авиация нанесла авиаудары по опорным пунктам боевиков в окрестностях города Аль-Латамина, сообщает Facebook-канал информагентства Haq News Agency (Agency.news.Haq).

Провинция Эль-Кунейтра

Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, проправительственная военизированная организация «Лива Ас-Сукур Аль-Кунейтра» сбила беспилотный летательный аппарат, принадлежавший боевикам коалиции «Тахрир Аш-Шам». Инцидент произошел в районе Голанских высот недалеко от границы с Израилем. Сообщается, что дрон попытался сделать снимки позиций сирийских войск близ города Хан Арнабах. По информации военных источников AMN, боевики опасаются начала военной операции САА в Эль-Кунейтре. Напомним, в настоящее время отмечаются бои в районе Западной Гуты в соседней провинции Дамаск.

Ирак

Террористы «Исламского государства» задержали 15 молодых людей в городе Аль-Каим в западной части провинции Аль-Анбар по подозрению в сотрудничестве с вооруженными силами Ирака, передает агентство новостей Iraqi News. Известно, что задержанных увезли в неизвестном направлении. Двумя днями ранее иракские ВВС сбросили листовки, призывающие радикалов сдаться добровольно. Напомним, в прошлом месяце от ИГИЛ1 в Аль-Анбаре были зачищены города Рава, Анна и Акашат, находившиеся в оккупации с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)