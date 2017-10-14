«Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура
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Москва, 14 октября. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» состоялся на космодроме Байконур. Об этом сообщили в Центре управления полетами.
«Произведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а с транспортным космическим кораблем «Прогресс МС-07» в 11:46 мск», — говорится в сообщении ЦУПа.
Затем корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на расчетную орбиту.
«Прогресс» должен был отправиться к МКС 12 октября. За минуту до старта запуск был автоматически отменен и перенесен на резервную дату. Причина отмены запуска не сообщается.
Грузовой корабль «Прогресс» доставит на МКС воду, продукты питания, топливо и другие грузы.