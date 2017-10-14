Путин запустит участок трассы, соединяющей Петербург с Европой

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Санкт-Петербург, 14 октября. В рамках визита в Северную столицу президент России откроет отреконструированный участок дороги, соединяющей северо-запад России с европейскими странами.

Новая дорога проходит от границ Петербурга до примыкания к существующему обходу Гатчины и является одним из крупных совместных проектов Ленинградской области и Минтранса. Обход расположен на участке с 31 по 54 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель (Киевское шоссе), передает ТАСС.

Строительство этого участка трассы завершено почти на год раньше срока. Стоимость первого из двух этапа работ составила 14 млрд рублей, общая стоимость проекта - 26 млрд рублей.

Расчетная скорость движения на участке составит 120 км/ч, а пропускная способность - 170 тысяч машин в сутки. На участке построено пять путепроводов и три развязки на разных уровнях, а также два надземных пешеходных перехода. Покрытие из асфальтобетона отличается улучшенными сцепными качествами, позволяет уменьшить коррозию и продлить срок службы дорожного полотна.