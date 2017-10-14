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Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ полностью захватила ключевой бастион ИГ в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия рассчитывает на помощь РФ в борьбе с финансированием ИГ: эксперт назвал главных спонсоров терроризма
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    Сирия рассчитывает на помощь РФ в борьбе с финансированием ИГ: эксперт назвал главных спонсоров терроризма

    12:22  14 Октября 2017
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    ИГИЛ

    Накануне в Санкт-Петербурге на полях ассамблеи Межпарламентского союза состоялась двусторонняя встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя парламента Сирии Хамуды Ас-Сабага. В ходе переговоров представитель САР подчеркнул, что официальный Дамаск очень рассчитывает на дальнейшую поддержку России в работе по предотвращению финансирования террористических организаций иностранными спонсорами и пресечению вмешательства извне во внутренние дела арабской республики.

    Парламентарий отметил, что данные проблемы по-прежнему актуальны для Сирии, поскольку на территории страны продолжают свою незаконную деятельность ряд государств, оказывающих поддержку «Исламскому государству» (запрещено в РФ) и другим группировкам. Ас-Сабаг в заключение встречи, кроме того, выразил глубокую благодарность российской стороне за помощь в борьбе с терроризмом.

    Напомним, в настоящее время правительственная сирийская армия и ВКС РФ ведут совместную операцию по освобождению провинции Дейр эз-Зор, последнего бастиона боевиков ИГ1. Союзники зачистили от террористов больше 80% административного центра региона, взяли город Маадан-Джадид и теперь начали штурм Меядина. Согласно последним сведениям МО России, на сегодняшний день от боевиков освобождено 92% всех территорий САР. Тем не менее противостояние террористам на поле боя — это не все, что необходимо делать для полной ликвидации радикальных исламистских формирований.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Несмотря на утрату подконтрольных им территориальных анклавов, боевики могут продолжать свою деятельность подпольно, устраивая теракты в тылу правительственных сил или предпринимая попытки захватить новые земли в тех регионах мира, которые столкнулись с кризисом и потому слабо контролируются легитимной властью. Потеря контроля над территориями обернется для боевиков невозможностью незаконно сбывать нефть и газ, что является главной статьей дохода террористических группировок. Однако есть и другой источник — финансовая поддержка со стороны стран, заинтересованных в силу своих геополитических целей в дестабилизации и хаосе. Соответственно, для того, чтобы полностью уничтожить «Исламское государство» необходимо не просто лишить его территории, но и пресечь все поступающие к нему потоки денежных средств. Ранее об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

    Однако какие именно страны являются спонсорами терроризма? По мнению Александра Жилина, главным поставщиком финансов в подобные группировки, несомненно, являются Соединенные Штаты. Об этом военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности заявил в комментарии для ФАН.

    ИГИЛ

    «Основная страна, которая использует террор как инструмент ведения внешней политики и Третьей мировой войны, — это США. Давай обратим внимание на то, как именно англосаксы выстраивают финансирование террористических организаций: фактически они перевели их на самоокупаемость. Боевики захватывают скважины и затем помогают реализовывать контрафактную нефть, а в этом, безусловно, заинтересованы спекулянты. Не надо думать, что идет только прямое финансирование боевиков. Совсем нет. С целью отыграть свои деньги и даже уйти в плюс американские спонсоры развивают разного рода теневые бизнес-проекты».

    Неоднократно мировые эксперты указывали на Катар и Саудовскую Аравию, стратегических союзников США в ближневосточном регионе, как на крупных спонсоров терроризма, в том числе исламистских группировок, действующих в Сирии. Есть, в частности, многочисленные факты, подтверждающие связи Эр-Рияда и ИГИЛ1. Так, например, в конце прошлого года стало известно о скоординированном сотрудничестве между представителями посольства Саудовской Аравии в Ираке и главарями «Исламского государства»1. Доха и Эр-Рияд, кроме того, неоднократно обвинялись в том, что фактически помогли боевикам ИГ встать на ноги и оказывали им всестороннюю поддержку в войне против иракского правительства.

    Сирия: эксперт назвал главных спонсоров терроризма

    Несмотря на то, что многие эксперты говорят о постепенном разобщении монархий Персидского залива с Вашингтоном, а также, напротив, о начале их сближения с Москвой, Александр Жилин отмечает, что это достаточно долгий процесс и им не удастся в короткий срок избавить себя от влияния Соединенных Штатов.

    «Саудовская Аравия, к сожалению, очень плотно завязана с США, и просто так эти связи не разорвать. У Вашингтона по-прежнему имеется немало инструментов влияния на Эр-Рияд, и он будет продолжать использовать эту страну как разгонную компанию для финансирования террора по всему миру».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #саудовская аравия #ирак #саа #валентина матвиенко #дейр эз-зор #катар #меядин
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