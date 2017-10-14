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Сирия: в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс продолжаются переговоры о перемирии
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    Сирия: в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс продолжаются переговоры о перемирии

    11:49  14 Октября 2017
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    Сирия: в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс продолжаются переговоры о перемирии

    Москва, 14 октября. Переговоры о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии с отрядами вооруженной оппозиции продолжаются в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в САР, сообщает Минобороны РФ.

    За последние сутки число соглашений о перемирии не изменилось — 2249, новых договоренностей не заключалось. Число вооруженных формирований, поддерживающих перемирие, также осталось прежним – 234.

    Центр по примирению в минувшие сутки не проводил новые гуманитарные акции. Медицинская помощь была оказана одному человеку.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #кунейтра #хомс
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