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Более 100 боевиков ИГ сдались в Ракке за последние сутки — коалиция США
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    Более 100 боевиков ИГ сдались в Ракке за последние сутки — коалиция США

    11:33  14 Октября 2017
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    Более 100 боевиков ИГ сдались в Ракке за последние сутки — коалиция США
    Бейрут, 14 октября. Представитель коалиции под управлением США заявил агентству, что за последние сутки около сотни исламских боевиков, находящихся в Ракке, сдались. Они были «вывезены из города».

    «Мы по-прежнему ожидаем серьезных боев в самое ближайшее время. Мы пока не можем сказать, когда ИГИЛ1 будет полностью разбит в Ракке», — заявил полковник Райан Дилон.

    Ранее сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в Ракке остаются автобусы, которые будут использоваться для вывоза боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и их семей из города, передает агентство Reuters.

    Напомним, что Минобороны РФ предупреждало: действия коалиции под руководством США способствуют тому, что из Ракки террористы отправляются в Дейр эз-Зор, где вступают в бои с правительственной армией Сирии, которой помогает ВКС РФ.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #ракка
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