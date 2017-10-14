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Политика
Немотивированное нападение: ЕС раскритиковал отказ Трампа от ядерного соглашения с Ираном
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    Немотивированное нападение: ЕС раскритиковал отказ Трампа от ядерного соглашения с Ираном

    16:32  14 Октября 2017
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    NYT: Франция, Германия, Великобритания и Евросоюз раскритиковали отказ Трампа от ядерного соглашения с Ираном

    Нью-Йорк, 14 октября. Решение президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного соглашения с Ираном вызвало массу критики как со стороны Тегерана, так и со стороны Москвы и европейских лидеров, сообщает The New York Times.

    Трамп выдвинул «ультиматум» о том, что соглашение с этой страной должно быть либо пересмотрено и сделано бессрочным, либо отменено. Американский конгресс в ближайшее время должен решить, будут ли повторно введены санкции против Ирана.

    Жесткие высказывания Дональда Трампа по ядерному соглашению не встретили одобрения у представителей мирового сообщества, но и не вызвали «панической» реакции. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отреагировали совместным заявлением, в котором, «избегая прямой критики» в адрес Трампа, все же подчеркнули, что сохранение соглашения с Тегераном в силе работает на общие интересы их стран.

    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что слова американского президента содержат «сложный и с нашей точки зрения опасный посыл», пишет NYT.NYT: Франция, Германия, Великобритания и Евросоюз раскритиковали отказ Трампа от ядерного соглашения с Ираном

    Руководитель дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини возлагает надежды на американский конгресс, «в руках которого следующий шаг США». Также Могерини заявила, что «у президента США имеется немало полномочий, но такого — нет».

    Россия также выступила с призывом сохранить ядерное соглашение в силе, передает издание. Представитель МИД РФ заявил, что Иран полностью соблюдает условия сделки, и с этим все согласны, а «попытка как-то обострить ситуацию выглядит как немотивированное нападение».

    По данным NYT, реакция самого Ирана на заявления Трампа была «скорой и острой». Президент Хассан Роухани указал на то, что США в итоге оказались «как никогда одиноки» на международной арене. Позже иранское представительство в ООН заявило, что Вашингтон не соблюдает условия сделки, и что Тегеран может отказаться от соглашения.

    Среди членов международного сообщества нашлись и те, кто поддержал «агрессивную позицию» Трампа, говорится в статье NYT. В их числе Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #сша #иран #ядерное оружие
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