Немотивированное нападение: ЕС раскритиковал отказ Трампа от ядерного соглашения с Ираном

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Нью-Йорк, 14 октября. Решение президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного соглашения с Ираном вызвало массу критики как со стороны Тегерана, так и со стороны Москвы и европейских лидеров, сообщает The New York Times.

Трамп выдвинул «ультиматум» о том, что соглашение с этой страной должно быть либо пересмотрено и сделано бессрочным, либо отменено. Американский конгресс в ближайшее время должен решить, будут ли повторно введены санкции против Ирана.

Жесткие высказывания Дональда Трампа по ядерному соглашению не встретили одобрения у представителей мирового сообщества, но и не вызвали «панической» реакции. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отреагировали совместным заявлением, в котором, «избегая прямой критики» в адрес Трампа, все же подчеркнули, что сохранение соглашения с Тегераном в силе работает на общие интересы их стран.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что слова американского президента содержат «сложный и с нашей точки зрения опасный посыл», пишет NYT.

Руководитель дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини возлагает надежды на американский конгресс, «в руках которого следующий шаг США». Также Могерини заявила, что «у президента США имеется немало полномочий, но такого — нет».

Россия также выступила с призывом сохранить ядерное соглашение в силе, передает издание. Представитель МИД РФ заявил, что Иран полностью соблюдает условия сделки, и с этим все согласны, а «попытка как-то обострить ситуацию выглядит как немотивированное нападение».

По данным NYT, реакция самого Ирана на заявления Трампа была «скорой и острой». Президент Хассан Роухани указал на то, что США в итоге оказались «как никогда одиноки» на международной арене. Позже иранское представительство в ООН заявило, что Вашингтон не соблюдает условия сделки, и что Тегеран может отказаться от соглашения.

Среди членов международного сообщества нашлись и те, кто поддержал «агрессивную позицию» Трампа, говорится в статье NYT. В их числе Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.