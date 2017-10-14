Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб

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Анкара, 14 октября. Турция перебрасывает военную технику и персонал в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции.

Накануне представители генштаба Турции сообщили, что турецкие военные начали создавать в Идлибе наблюдательные пункты в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии, передает агентство Anadolu. Еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с РФ и Ираном размещение турецких военных подразделений будет проводиться в несколько этапов, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. На первом этапе турецкий контингент разместят на границе между провинцией Идлиб и районом Африн.

Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.