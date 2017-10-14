Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ полностью захватила ключевой бастион ИГ в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб

    11:19  14 Октября 2017
    185

    Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб

    Анкара, 14 октября. Турция перебрасывает военную технику и персонал в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции.

    Накануне представители генштаба Турции сообщили, что турецкие военные начали создавать в Идлибе наблюдательные пункты в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии, передает агентство Anadolu. Еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

    Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб

    По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с РФ и Ираном размещение турецких военных подразделений будет проводиться в несколько этапов, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. На первом этапе турецкий контингент разместят на границе между провинцией Идлиб и районом Африн.

    Турция продолжает перебрасывать военную технику и персонал в Идлиб

    Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #турция #идлиб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 3767

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5976

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        72046

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24636

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6301
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        44
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        6972
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        3750
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        782