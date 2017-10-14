Порошенко передаст ВСУ 62 танка

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Киев, 14 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что передаст украинским военнослужащим 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка. Соответствующее заявление прозвучало во время выступление Порошенко в центре Киева в День защитника Украины.

«Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — двести единиц. Из них — шестьдесят два танка», — заявил украинский лидер в эфире телеканала «112 Украина».

В субботу президент Украины собирается посетить Житомирскую область. В частности, Порошенко поедет на аэродром и полигон, где технику военнослужащим.

14 октября украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник был учрежден президентом страны Петром Порошенко в 2014 году. Одновременно с этим был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому на Украине, как и в РФ отмечался День защитника Отечества 23 февраля.