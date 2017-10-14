Россия избавляется от «серых» автошкол: новые правила выдачи водительских прав вступили в силу

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Сегодня на всей территории России вступают в силу новые правила проведения экзаменов на управление транспортным средством и получения водительских прав. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госавтоинспекции.

Новые правила вводятся в действие, прежде всего, для борьбы с фальшивыми документами. По новому регламенту будущий водитель, прежде чем он получит возможность сдать на права в ГИБДД, должен будет пройти верификацию своего обучения в автошколе и прохождения необходимого медицинского осмотра. В первую очередь это относится к гражданам, получившим такие документы не в том же самом регионе, где они желают сдать на права.

Автоэскперт Игорь Моржаретто помог Федеральному агентству новостей разобраться в том, как будет действовать новый регламент и что он изменит для простых россиян.

«У нас есть реальная проблема, связанная с тем, что отсутствует единая федеральная база людей, окончивших автошколу. Более того, нет даже единого стандарта того, как должно выглядеть удостоверение выпускника автошколы — есть только некая типовая форма, которая может варьироваться. К сожалению — это факт, который признают все — в России также расплодилось много «серых автошкол», которые на самом деле не учат вождению, а только выдают удостоверения о своем окончании», — заявил автоэксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

О необходимости создания единой базы выпускников автошкол говорят уже давно. В принципе, это не такая уж невыполнимая задача, подчеркивает Моржаретто. Все же, как мы знаем, в РФ уже есть единая база людей, окончивших высшие учебные заведения, а значит создание аналогичной базы и для выпускников автошкол возможно. Тем не менее это сравнительно долгая и трудоемкая работа. До тех пор, пока она не будет завершена, Госавтоинспекция пытается разрешить существующую проблему промежуточными мерами — отсюда и необходимость ввода в действие нового регламента получения водительских прав, фиксирующего основные и наиболее частые нарушения в данной области. «Новый регламент получения прав — это вынужденная мера, необходимая до тех пор, пока не появятся все необходимые федеральные базы данных», — поясняет автоэксперт.

«По новому регламенту будут проверять реальность окончания автошколы и сдачи медицинского экзамена, отправляя соответствующие запросы. Но делаться это будет только в случае, если регионы окончания автошколы и сдачи водительского экзамена не совпадают: условно говоря, если я закончил автошколу в Челябинске, а права хочу получить в Сочи. То же самое касается и медицинских справок. Поскольку сейчас появилось очень много «левых» медицинских справок, будут проверяться только те, которые по каким-то причинам были получены не в том регионе, где человек обычно живет или сдает на права. Все это несколько затянет процесс назначения экзамена в Госавтоинспекции, но только для тех людей, которые принесли документы из другого региона», — продолжает Моржаретто.

Для тех россиян, которые желают получить права в своем родном городе или в своем регионе, ничего существенно не изменится, уверен автоэксперт.