Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию

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Москва, 14 октября. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца 2017 года.

Об этом глава комитета Госдумы по международным делам рассказал в субботу журналистам. По словам Слуцкого, сейчас он начнет работу над привлечением к участию в поездке в Сирию парламентариев из стран Европы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов и оказать содействие скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории Сирии.