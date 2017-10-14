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Новости Сирии
Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию
Новости Сирии
Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию
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    Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию

    11:01  14 Октября 2017
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    Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию

    Москва, 14 октября. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит делегации Госдумы в Сирию может состояться до конца 2017 года.

    Об этом глава комитета Госдумы по международным делам рассказал в субботу журналистам. По словам Слуцкого, сейчас он начнет работу над привлечением к участию в поездке в Сирию парламентариев из стран Европы.

    Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию

    Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что совместный визит должен послужить упрочнению парламентских контактов и оказать содействие скорейшему урегулированию распространения режима прекращения боевых действий на всю территории Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #слуцкий
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