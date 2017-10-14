СМИ рассказали, кто вдохновил Трампа на разрыв сделки с Ираном

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Вашингтон, 14 октября. Постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала президенту США Дональду Трампу не признавать соблюдение Ираном сделки по ядерной программе. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Еще в июле государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис убедили Трампа признать, что Иран соблюдает ядерное соглашение из-за отсутствия доказательств обратного.

Однако Хейли выразила готовность предоставить основу для непризнания соблюдения сделки со стороны Тегерана. Президент США одобрил предложение Хейли, которая стала «внутренним голосом» Дональда Трампа в этом вопросе.

В статье отмечается, что своими действиями Хейли закрепилась при американском президенте. Ожидается, что в будущем именно она займет место Тиллерсона.

Напомним, что 13 октября Трамп заявил, что готов расторгнуть ядерное соглашение с Ираном в любой момент.