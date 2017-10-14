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СМИ рассказали, кто вдохновил Трампа на разрыв сделки с Ираном
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    СМИ рассказали, кто вдохновил Трампа на разрыв сделки с Ираном

    10:51  14 Октября 2017
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    СМИ рассказали, кто вдохновил Трампа на разрыв сделки с Ираном

    Вашингтон, 14 октября. Постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала президенту США Дональду Трампу не признавать соблюдение Ираном сделки по ядерной программе. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

    Еще в июле государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис убедили Трампа признать, что Иран соблюдает ядерное соглашение из-за отсутствия доказательств обратного.

    СМИ рассказали, кто вдохновил Трампа на разрыв сделки с Ираном

    Однако Хейли выразила готовность предоставить основу для непризнания соблюдения сделки со стороны Тегерана. Президент США одобрил предложение Хейли, которая стала «внутренним голосом» Дональда Трампа в этом вопросе.

    В статье отмечается, что своими действиями Хейли закрепилась при американском президенте. Ожидается, что в будущем именно она займет место Тиллерсона.

    Напомним, что 13 октября Трамп заявил, что готов расторгнуть ядерное соглашение с Ираном в любой момент.

    Автор: Дима Оленин
    #трамп #иран #никки хейли
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