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Украина
ООН: Украину ждет тяжелая зима
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    ООН: Украину ждет тяжелая зима

    16:25  14 Октября 2017
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    Нью-Йорк, 14 октября. Представители Организации Объединенных Наций заявили, что зимой для жителей Украины настанут непростые времена. Населению может потребоваться помощь.

    Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер в октябре 2017 года посетила Киев и территорию Донбасса. По итогам этого визита в ООН сообщили, что огромное количество жителей будет нуждаться в помощи с приходом холодов, передают местные СМИ. 

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    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, в ходе поездки помощница генерального секретаря международной организации «засвидетельствовала ситуацию по обеим сторонам так называемой контактной линии». По ее словам, в скором времени будет необходимо срочное финансирование гуманитарных программ, чтобы помочь населению.

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    С непростой ситуацией столкнулись порядка 1,6 млн украинцев. Этот вопрос обсуждался на встрече Мюллер и заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Киеве. Встречаясь с лидерами ДНР и ЛНР представитель ООН заявила, что сейчас необходимо наращивать сотрудничество в гуманитарной сфере. Требуется обеспечение постоянного доступа сотрудников ООН по всем областям на востоке Украины.

    Ранее сообщалось, что детскую больницу на Западной Украине сравнили с «фильмом ужасов».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #оон #лнр
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