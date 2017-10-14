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Ракка, 14 октября. Отряды народной самообороны курдов (YPG) заявляют, что террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) находятся на грани поражения. По данным курдов, окончательно очистить город от боевиков удастся в субботу или воскресенье, сообщает Reuters.

«Бои продолжаются в городе Ракка. ИГ находится на грани поражения. Сегодня или завтра город может быть освобожден», — заявил представитель YPG Нури Махмуд.

Напомним, в Дамаске в настоящий момент не подтвердили сообщения о том, что Ракка освобождена от террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.