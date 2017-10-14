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Новости Сирии
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Новости Сирии
ИГ в Ракке находится на грани поражения — курды
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    ИГ в Ракке находится на грани поражения — курды

    11:30  14 Октября 2017  /обновлено: 11:33  14 Октября 2017
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    ИГ в Ракке находится на грани поражения — курды

    Ракка, 14 октября. Отряды народной самообороны курдов (YPG) заявляют, что террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) находятся на грани поражения. По данным курдов, окончательно очистить город от боевиков удастся в субботу или воскресенье, сообщает Reuters.

    «Бои продолжаются в городе Ракка. ИГ находится на грани поражения. Сегодня или завтра город может быть освобожден», — заявил представитель YPG Нури Махмуд.

    Напомним, в Дамаске в настоящий момент не подтвердили сообщения о том, что Ракка освобождена от террористов ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #иг #игил #курды #ракка #ypg
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