Более 20 тысяч км российских трасс переоснастят для движения беспилотников

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Москва, 14 октября. В течение 18 лет в России будет подготовлено свыше 20 тысяч км трасс в рамках проекта перевозок беспилотным транспортом «Караван».

Полное оснащение федеральных трасс, которые станут частью системы международных транспортных коридоров, планируется завершить к 2035 году, передает «Телеканал 360» со ссылкой на Росавтодор.

Первыми в проекте примут участие трассы М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия».

Проект по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван» разрабатывается с начала 2016 года. За основу взят опыт финских специалистов.