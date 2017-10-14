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ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама
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    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама

    10:32  14 Октября 2017
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    ИГ и «Джебхат ан-Нусра» нарушили перемирие в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама

    Москва, 14 октября. Российские представители комиссии по перемирию в САР зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня за сутки, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене МО РФ.

    «Зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Деръа – 3, Дамаск – 3», — отмечается в сообщении. Турецкая сторона зафиксировала три нарушения перемирия: одно произошло в провинции Хама, два — в Дамаске.

    В основном стрельба из стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (обе запрещены в России).

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил гуманитарные акции в течение дня. За сутки врачи оказали медицинскую помощь одному человеку.

    Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 2,4 тыс. боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Сирии. Все террористы были ликвидированы в период с 19 сентября.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #сирия #алеппо
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