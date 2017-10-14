Школьник попал под колеса микроавтобуса в Свердловской области

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Екатеринбург, 14 октября. Микроавтобус наехал на 10-летнего вчера в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, происшествие произошло в пятницу, 13 октября в Красноуральске. 10-летний мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода. Водитель микроавтобуса марки Ford допустил наезд на ребенка. Установлено, что юный пешеход появился на автомобильной дороге прямо перед транспортным средством. Водитель попытался избежать столкновения, но этого сделать не удалось, отмечает Политэксперт.

Ребенок получил травмы различной степени и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы бедра. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.