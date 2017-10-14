Пушилин: ДНР открыта для прямого диалога с ОБСЕ

В Избранное

Донецк, 14 октября. Полномочный представитель ДНР на переговорах контрактной группы в Минске Денис Пушилин заявил, что Донецк отреагирует на заявление Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ о том, что главы ДНР И ЛНР игнорируют предложение о проведении двухсторонних встреч.

«Мы признательны СММ ОБСЕ за внимание и благодарны господину Хугу за его очередной визит в Донецкую народную республику. Мы знаем, что он всегда проводит брифинги на нашей территории и всегда отвечает на вопросы журналистов», — цитирует слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он также отметил, что в ДНР внимательно следят за всем, что делает Миссия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Представитель ДНР напомнил, что в 2015 году Донецк получал официальные письменные предложения от руководства СММ ОБСЕ и положительно на них ответил. Однако впоследствии руководство СММ ОБСЕ перестало обращаться непосредственно к лидерам ДНР, что породило некие недоразумения. Пушилин подчеркнул, что Донецк всегда готов для прямого диалога.

Ранее заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил журналистам, что представители республик отказались проводить с ним встречу.

