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Пушилин: ДНР открыта для прямого диалога с ОБСЕ
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    Пушилин: ДНР открыта для прямого диалога с ОБСЕ

    10:36  14 Октября 2017
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    Пушилин: ДНР открыта для прямого диалога с ОБСЕ

    Донецк, 14 октября. Полномочный представитель ДНР на переговорах контрактной группы в Минске Денис Пушилин заявил, что Донецк отреагирует на заявление Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ о том, что главы ДНР И ЛНР игнорируют предложение о проведении двухсторонних встреч.

    «Мы признательны СММ ОБСЕ за внимание и благодарны господину Хугу за его очередной визит в Донецкую народную республику. Мы знаем, что он всегда проводит брифинги на нашей территории и всегда отвечает на вопросы журналистов», — цитирует слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

    Он также отметил, что в ДНР внимательно следят за всем, что делает Миссия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

    Представитель ДНР напомнил, что в 2015 году Донецк получал официальные письменные предложения от руководства СММ ОБСЕ и положительно на них ответил. Однако впоследствии руководство СММ ОБСЕ перестало обращаться непосредственно к лидерам ДНР, что породило некие недоразумения. Пушилин подчеркнул, что Донецк всегда готов для прямого диалога.

    Пушилин: ДНР открыта для прямого диалога с ОБСЕ

    Ранее заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил журналистам, что представители республик отказались проводить с ним встречу.
     

    Автор: Дима Оленин
    #пушилин #днр #хуг #донецк
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