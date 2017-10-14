Визовый беспредел: россияне жалуются на сложности с получением виз США

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Москва, 14 октября. Россияне, которые недавно оформляли американскую визу, рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться.

Ситуация с получением американских виз осложнилась после 23 августа, когда по всей России приостановили выдачу неиммиграционных виз в США в ответ на решение России сократить в стране численность сотрудников дипломатической миссии США.

С 1 сентября подать документы на визу можно только в Москве. Но, по словам тех, кто уже подал документы и все оплатил, записаться на собеседование невозможно.

«Какая-то лотерея. Они сначала просят все оплатить, а потом ты не можешь записаться», — поделилась Екатерина Хромочкина, которая уже больше месяца не может попасть на собеседование.

Также отменена упрощенная схема повторной выдачи виз Dropbox, которая исключает необходимость прохождения собеседования теми, кто не первый раз отправляется в Штаты, а срок их визы истек не более 11 месяцев назад. Об этом рассказала москвичка Елена, которая подала документы еще 4 августа и смогла записаться на собеседование только на конец октября.

Туристы также сообщают о лимитах на посещение личного кабинета, через который осуществляется запись на собеседование.

«В консульстве так и говорят: да, вы должны постоянно заходить [в личный кабинет – ред.]. Я весь день сижу за компьютером, поэтому захожу всегда. Но когда раз десять зайдешь (лимит всегда разный), то доступ к личному кабинету блокируется до следующего дня», — рассказала Екатерина Хромочкина.

Некоторые находят возможность получить визу альтернативным способом. К примеру, Александру Челнокову, несмотря на назначенное на сентябрь собеседование, 23 августа аннулировали запись. Бизнесмен оформил визу в Риге, так как в России ему отказали даже в срочной визе, под которую теперь попадаю только три причины: лечение, смерть близких или учеба, передает RT.

«Очень быстро заполнил анкету на рижском сайте американского посольства. Позвонил туда, и мне сказали, что собеседование можно назначить хоть на завтра. В воскресенье вечером я вновь оплатил консульский сбор в $160, а во вторник в три часа дня уже получил визу».

Из разговора со студенткой Анной становится понятно, что проблемы с выдачей американских виз начались еще до августовских событий. Девушка получила отказ после собеседования 21 июня.

«Мне говорили, что отказывают студентам последних курсов, но я решила отвечать честно и сказала, что мне осталось учиться один год. Выслушав меня, работник с улыбкой назвал мой маршрут интересным, а затем подписал бумажку и добавил: «Не сегодня», — вспоминает девушка.

Вторая попытка Анны получить визу до сих пор не увенчалась успехом:

«Мало того что я вновь готовила все документы и оплачивала сервисный сбор — я до сих пор не могу зайти в личный кабинет и назначить новую дату».

Другим россиянам повезло получить визу довольно быстро. Так, Татьяна Коровякова из Геленджика после аннулирования записи смогла легко назначить новое время для собеседования, дозвонившись в посольство в нерабочее время.

Сейчас срок рассмотрения заявки в Москве составляет от 36 дней для оформляющих студенческую визу до 85 дней для подающих на туристическую и бизнес-визу. Для сравнения, в Киеве и Пекине этот срок в среднем составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь дней, в Астане и Каире — 23.