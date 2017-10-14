Путин назвал 2017 год рекордным по урожаю зерновых в России

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Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин назвал 2017 год рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю нашей страны.

Глава государства поручил увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства на 20 млрд рублей. Президент также выступил за использование электронных сертификатов.

Ранее Путин заявил о необходимости найти способ, который поможет избежать рисков в связи с высоким уровнем зерна в этом году. Российский лидер напомнил, что в подобных случаях обычно происходит избыток предложения, в результате которого снижаются цены.

Путин поручил разработать конкретные предложения по этому вопросу. Он также заявил, что обсуждал урожай зерновых культур с министром сельского хозяйства РФ и заместителем министра финансов РФ.