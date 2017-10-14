Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Слуцкий рассказал, когда депутаты Госдумы посетят Сирию
Украина
МИД Украины выразил протест в связи с акцией «Самоопределение для Закарпатья»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Украины выразил протест в связи с акцией «Самоопределение для Закарпатья»

    9:34  14 Октября 2017
    508

    МИД Украины выразил протест в связи с акцией «Самоопределение для Закарпатья»

    Будапешт, 14 октября. В столице Венгрии у посольства Украины прошла акция «Самоопределение для Закарпатья». Украинский МИД выразил протест в связи с проведением акции.

    Об этом сообщила глава украинского диппредставительства в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook.

    В ответ на протест МИДа Украины, Венгрия заявила, что имеет право на мирное выражение протеста и донесение совместно сформулированной позиции. Однако Непоп считает, что подобные права не оправдывают надписи на спинах участников с требованием на самоопределение «для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине» и с утверждением, что Закарпатье принадлежит Венгрии, а «Крым — это Россия».

    Напомним, что организаторы акции в венгерской столице выступили за свободу польских, румынских, болгарских и армянских национальных общин и самоопределение Закарпатья.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #венгрия #закарпатье
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 2938

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5918

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        70275

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24624

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6299
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        6700
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        2938
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        674
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        468