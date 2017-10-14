МИД Украины выразил протест в связи с акцией «Самоопределение для Закарпатья»

В Избранное

Будапешт, 14 октября. В столице Венгрии у посольства Украины прошла акция «Самоопределение для Закарпатья». Украинский МИД выразил протест в связи с проведением акции.

Об этом сообщила глава украинского диппредставительства в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook.

В ответ на протест МИДа Украины, Венгрия заявила, что имеет право на мирное выражение протеста и донесение совместно сформулированной позиции. Однако Непоп считает, что подобные права не оправдывают надписи на спинах участников с требованием на самоопределение «для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине» и с утверждением, что Закарпатье принадлежит Венгрии, а «Крым — это Россия».

Напомним, что организаторы акции в венгерской столице выступили за свободу польских, румынских, болгарских и армянских национальных общин и самоопределение Закарпатья.