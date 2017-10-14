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Украина
Украинская полиция переоденется в броневышиванки
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    Украинская полиция переоденется в броневышиванки

    9:05  14 Октября 2017  /обновлено: 9:10  14 Октября 2017
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    Украинская полиция переоденется в броневышиванки

    Киев, 14 октября. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о модернизации формы полицейских страны.

    «Современный полицейский должен быть одет, вооружен современным оружием и обеспечен хорошими средствами индивидуальной защиты», — безапелляционно заявил Князев.

    Во время выставки «Оружие и безопасность – 2017», проходившей в Киеве с 10 по 13 октября, глава Нацполиции заинтересовался «броневышиванками» — моделью бронежилетов с традиционной украинской вышивкой.

    Будет ли включен этот вариант в экипировку Нацполиции пока не известно, но пользователи социальных сетей уже активно обсуждают возможные новшества.

    «Обычный бронижелет +36 к не уязвимости, броневышиванка +1000 к не уязвимости».

    «А боевые кастрюли где с майдановской символикой?»

    «А где шапочки с рагульками из фольги, для активной защиты от виртуального агрессора?»

    «И таз чугунный вместо шлема».

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #полиция #форма
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