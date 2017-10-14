Украинская полиция переоденется в броневышиванки
Киев, 14 октября. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о модернизации формы полицейских страны.
«Современный полицейский должен быть одет, вооружен современным оружием и обеспечен хорошими средствами индивидуальной защиты», — безапелляционно заявил Князев.
Во время выставки «Оружие и безопасность – 2017», проходившей в Киеве с 10 по 13 октября, глава Нацполиции заинтересовался «броневышиванками» — моделью бронежилетов с традиционной украинской вышивкой.
Будет ли включен этот вариант в экипировку Нацполиции пока не известно, но пользователи социальных сетей уже активно обсуждают возможные новшества.
«Обычный бронижелет +36 к не уязвимости, броневышиванка +1000 к не уязвимости».
«А боевые кастрюли где с майдановской символикой?»
«А где шапочки с рагульками из фольги, для активной защиты от виртуального агрессора?»
«И таз чугунный вместо шлема».
Предательhttp://t.co/rR3uPWNk3pПотрошенко обещает нацгвардии новую парадную форму после взятия Донека: красно-черные трусы и броневышиванки.— Лариса Миронова (@larmiron) May 18, 2015