Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию

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Киев, 14 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в отмывании денег из госбюджета с помощью фиктивных контрактов по обеспечению армии.

Тимошенко назвала «цинизмом» поведение Порошенко, который, по ее словам, проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы на фиктивных контрактах по обеспечению украинских войск.

Глава «Батькивщины» прокомментировала недавнее обещание президента «отрубать руки» за воровство в армии.

«Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Тимошенко считает, что руку Порошенко стоит отрубить, прежде всего, самому себе за коррупцию.

Интернет-пользователи не остались равнодушными к громкому заявлению бывшего украинского премьера. Многие напомнили Тимошенко, что она сама «нечиста на руку»:

«Чьё бы мычало, а Тимошенкино молчало. Ещё та аферистка».

«Юля все не забыли твой газовый контракт».

«Юля, не хорошо! Тебе руки никто не рубил!».

Другие восприняли слова украинского политика в шутку:

«Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко. Не останавливайтесь!»