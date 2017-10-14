Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию
Киев, 14 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в отмывании денег из госбюджета с помощью фиктивных контрактов по обеспечению армии.
Тимошенко назвала «цинизмом» поведение Порошенко, который, по ее словам, проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы на фиктивных контрактах по обеспечению украинских войск.
Глава «Батькивщины» прокомментировала недавнее обещание президента «отрубать руки» за воровство в армии.
«Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — заявила она в эфире телеканала NewsOne.
Тимошенко считает, что руку Порошенко стоит отрубить, прежде всего, самому себе за коррупцию.
Интернет-пользователи не остались равнодушными к громкому заявлению бывшего украинского премьера. Многие напомнили Тимошенко, что она сама «нечиста на руку»:
«Чьё бы мычало, а Тимошенкино молчало. Ещё та аферистка».
«Юля все не забыли твой газовый контракт».
«Юля, не хорошо! Тебе руки никто не рубил!».
Другие восприняли слова украинского политика в шутку:
«Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко. Не останавливайтесь!»
«Похоже на призыв к рэп-баттлу»