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#Соцсети
Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию
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    Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию

    9:28  14 Октября 2017
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    Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию

    Киев, 14 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в отмывании денег из госбюджета с помощью фиктивных контрактов по обеспечению армии.

    Тимошенко назвала «цинизмом» поведение Порошенко, который, по ее словам, проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы на фиктивных контрактах по обеспечению украинских войск.

    Глава «Батькивщины» прокомментировала недавнее обещание президента «отрубать руки» за воровство в армии.

    «Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — заявила она в эфире телеканала NewsOne.

    Тимошенко считает, что руку Порошенко стоит отрубить, прежде всего, самому себе за коррупцию.

    Юля, тебе руку никто не рубил: соцсети ответили на призыв Тимошенко наказать Порошенко за коррупцию

    Интернет-пользователи не остались равнодушными к громкому заявлению бывшего украинского премьера. Многие напомнили Тимошенко, что она сама «нечиста на руку»:

    «Чьё бы мычало, а Тимошенкино молчало. Ещё та аферистка».

    «Юля все не забыли твой газовый контракт».

    «Юля, не хорошо! Тебе руки никто не рубил!».

    Другие восприняли слова украинского политика в шутку:

    «Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко. Не останавливайтесь!»

    «Похоже на призыв к рэп-баттлу»

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #тимошенко
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