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Британские ученые заявили, что образование продлевает жизнь
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    Британские ученые заявили, что образование продлевает жизнь

    9:05  14 Октября 2017
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    Британские ученые заявили, что образование продлевает жизнь

    Лондон, 14 октября. Специалисты Эдинбургского университета заявили, что получение образования и хорошие привычки существенно влияют на продолжительность жизни.

    Отчет о своих  исследованиях британские биологи опубликовали в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали генетические данные более 600 тысяч человек. Выяснилось, что каждый год учебы в университете или колледже продлевает жизнь примерно на год.

    Британские ученые заявили, что образование продлевает жизнь

    Специалисты связывают это с тем, что высшее образование помогает людям правильно питаться и иметь меньше вредных привычек.

    Потеря килограмма жира продлит жизнь примерно на два месяца

    Кроме этого, оказалось, что выкуривание пачки сигарет ежедневно, снижает продолжительность жизни на семь лет, а потеря килограмма жира продлит ее примерно на два месяца.

    Автор: Алексей Громов
    #ученые #наука #технологии #образование
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