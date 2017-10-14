Британские ученые заявили, что образование продлевает жизнь

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Лондон, 14 октября. Специалисты Эдинбургского университета заявили, что получение образования и хорошие привычки существенно влияют на продолжительность жизни.

Отчет о своих исследованиях британские биологи опубликовали в журнале Nature Communications. Ученые проанализировали генетические данные более 600 тысяч человек. Выяснилось, что каждый год учебы в университете или колледже продлевает жизнь примерно на год.

Специалисты связывают это с тем, что высшее образование помогает людям правильно питаться и иметь меньше вредных привычек.

Кроме этого, оказалось, что выкуривание пачки сигарет ежедневно, снижает продолжительность жизни на семь лет, а потеря килограмма жира продлит ее примерно на два месяца.