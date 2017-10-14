Гознак отреагировал на критику новой купюры

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Москва, 14 октября. Представители Гознака прокомментировали претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей. Они заявили, что пролив между материком и островом отображен правильно.

В Гознаке пояснили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра. В масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон, сообщает РИА Новости. В компании уточнили, что в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено верное изображение пролива Невельского и Амурского лимана. На банкноте материк и Сахалин было решено выделить контуром для более четкого восприятия изображения.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку, допущенную дизайнерами при создании купюры номиналом 2000 рублей. На рисунке остров Сахалин соединен с частью материковой России.