В кибератаке на парламент Британия обвинила Иран

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Лондон, 14 октября. Виновником кибератаки на британский парламент в июне 2017 года в Лондоне считают Иран.

Как пишет издание Daily Telegraph, такую позицию властей озвучил источник в британском правительстве.

Напомним, 24 июня сообщалось, что компьютеры британского парламента были атакованы. Хакерам удалось подобрать пароли к 90% электронных адресов госслужащих. Вскоре в британских СМИ появилась информация о «российском следе». В числе подозреваемых также были названы Китай и Северная Корея.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что в ответ на кибератаку британские военные готовы нанести ракетный удар по государству, причастному к взлому.

Ранее сообщалось, что эксперты сравнили кибератаки с использованием искусственного интеллекта с атомным оружием.