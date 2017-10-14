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В кибератаке на парламент Британия обвинила Иран
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    В кибератаке на парламент Британия обвинила Иран

    8:22  14 Октября 2017
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    В кибератаке на парламент Британия обвинила Иран

    Лондон, 14 октября. Виновником кибератаки на британский парламент в июне 2017 года в Лондоне считают Иран.

    Как пишет издание Daily Telegraph, такую позицию властей озвучил источник в британском правительстве.

    Напомним, 24 июня сообщалось, что компьютеры британского парламента были атакованы. Хакерам удалось подобрать пароли к 90% электронных адресов госслужащих. Вскоре в британских СМИ появилась информация о «российском следе». В числе подозреваемых также были названы Китай и Северная Корея.

    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что в ответ на кибератаку британские военные готовы нанести ракетный удар по государству, причастному к взлому.

    Ранее сообщалось, что эксперты сравнили кибератаки с использованием искусственного интеллекта с атомным оружием.

    Автор: Юлия Кошкина
    #иран #кибератаки #лондон
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