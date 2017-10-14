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Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в деревню Тель-Аюб в Алеппо
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    Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в деревню Тель-Аюб в Алеппо

    8:19  14 Октября 2017  /обновлено: 8:22  14 Октября 2017
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    Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в деревню Тель-Аюб в Алеппо

    Алеппо, 14 октября. Военные РФ из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи в сирийскую деревню Тель-Аюб.

    Врач медицинского отделения Центра Андрей Парчайкин сообщил, что сотрудники ЦПВС также открыли в деревне мобильный медицинский пункт, куда обратились более 100 жителей Тель-Аюба, передает РИА Новости. По словам медика, самое сложное в работе врачей — это преодолеть языковой барьер. Кроме того, было зафиксировано очень много инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательной системы. Это все связано с местными особенностями, боевыми действиями, разрухой и плохим питанием.

    Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в деревню Тель-Аюб в Алеппо

    Представители ЦПВС постоянно объезжают освобожденные от боевиков районы Сирии для оценки гуманитарной обстановки. Деревня Тель-Аюб на севере провинции Алеппо была признана российскими военными одним из наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов. По словам местных жителей, террористы сделали их голодными и лишили «дела всей жизни».

    Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в деревню Тель-Аюб в Алеппо

    До войны в Тель-Аюбе и других деревнях региона выращивали различные культуры, включая высококачественный длинноволокнистый хлопок. Боевики практически полностью разрушили оросительную систему и на севере провинции Алеппо началась засуха. Местные власти при содействии ЦПВС сейчас занимаются восстановлением водоснабжения в регионе.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #алеппо
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