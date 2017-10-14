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Эксперт рассказал, как российские банки заработают на запрете «крымских» банкнот на Украине
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    Эксперт рассказал, как российские банки заработают на запрете «крымских» банкнот на Украине

    8:12  14 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как российские банки заработают на запрете «крымских» банкнот на Украине

    Москва, 14 октября. Запрет финансовым организациям на Украине выполнять операции с российскими банкнотами и монетами с изображением Крыма создаст проблемы работающим в РФ украинцам и позволит отечественным банкам заработать. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    Эксперт отметил, что запрещенные купюры могут поступить на Украину только от работающих в России украинцев. Чтобы избежать неудобств на родине, теперь гражданам Украины придется либо обменивать, либо тратить деньги в России.

    «Тем самым они будут давать заработать нашим, российским банкам на комиссии. Что тут скажешь? Спасибо украинскому регулятору за то, что помогает развивать российскую банковскую систему», — цитирует Журавлева ФБА «Экономика сегодня».

    Напомним, ранее Национальный банк Украины ответил на выпуск новой банкноты в России номиналом 200 рублей запретом украинским банкам и финансовым учреждениям проводить операции с российскими купюрами и монетами с изображениями объектов Крыма. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым #банки #банкноты
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