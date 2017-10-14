Путин откроет ассамблею Межпарламентского союза

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Санкт-Петербург, 14 октября. В церемонии открытия 137-я ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) примет участие президент России Владимир Путин.

Ассамблея МПС будет проходить с 14 по 18 октября. Она обещает стать рекордной по числу и представительности участников. Общее количество зарегистрированных участников превысило 2300 человек. В их числе 100 председателей зарубежных парламентов, в том числе из Турции, Кореи, Германии, Сербии и делегации из более 160 стран, представляющих пять континентов.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, на церемонии открытия Ассамблеи МПС Владимир Путин выступит перед участниками собрания, послушает выступления руководства ассамблеи, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На полях ассамблеи пройдут более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп МПС, в том числе форум женщин-парламентариев и форум молодых парламентариев Межпарламентского союза. Одним из центральных событий ассамблеи станет принятие резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия», актуальность которой продиктована попытками ряда стран навязать международному сообществу западную модель демократии как единственно верную, рассказала Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что количество заявленных на Ассамблею участников наглядно демонстрирует «провал попыток изоляции России и подрыва ее авторитета на международной арене».