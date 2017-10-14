Обвиняемого украинской Генпрокуратурой в убийстве Вороненкова россиянина допросили в СК

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Киев, 14 октября. Обвиняемый украинской Генпрокуратурой в убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненков предприниматель Владимир Тюрин заявил, что у него не было мотивов для совершения преступления. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК РФ, которое также занимается расследованием убийства Вороненкова. Предприниматель пояснил следователям, что он расстался с Марией Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с Вороненковым. Поэтому к бывшей гражданской жене он не испытывал ревности. Неприязни к убитому депутату у него тоже не было. Тюрин отметил, что не был лично знаком с погибшим и не имел связей со спецслужбами.

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был убит в конце марта текущего года в центре Киева. Киллера ответным огнем смертельно ранил охранник депутата. Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Марии Максаковой российского предпринимателя Владимира Тюрина, сообщает Газета.ru.