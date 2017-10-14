Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин откроет ассамблею Межпарламентского союза
Происшествия
Обвиняемого украинской Генпрокуратурой в убийстве Вороненкова россиянина допросили в СК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обвиняемого украинской Генпрокуратурой в убийстве Вороненкова россиянина допросили в СК

    7:48  14 Октября 2017  /обновлено: 7:51  14 Октября 2017
    53

    Обвиняемого украинской Генпрокуратурой в убийстве Вороненкова россиянина допросили в СК

    Киев, 14 октября. Обвиняемый украинской Генпрокуратурой в убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненков предприниматель Владимир Тюрин заявил, что у него не было мотивов для совершения преступления. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант».

    По данным издания, Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК РФ, которое также занимается расследованием убийства Вороненкова. Предприниматель пояснил следователям, что он расстался с Марией Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с Вороненковым. Поэтому к бывшей гражданской жене он не испытывал ревности. Неприязни к убитому депутату у него тоже не было. Тюрин отметил, что не был лично знаком с погибшим и не имел связей со спецслужбами.

    Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был убит в конце марта текущего года в центре Киева. Киллера ответным огнем смертельно ранил охранник депутата. Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Марии Максаковой российского предпринимателя Владимира Тюрина, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #украина #ск рф #вороненков #тюрин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 1389

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5670

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        67829

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24597

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6295
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

        7:56   14 Октября 2017
        48
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        1389
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        545
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        444