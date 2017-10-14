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Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России
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    Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

    7:56  14 Октября 2017
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    Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

    Москва, 14 октября. В Российской Федерации с 14 октября начали действовать новые правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством и оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции.

    Согласно новому регламенту, экзамены не смогут сдать несовершеннолетние, а также заявители, которые были ранее лишены прав и нарушили условия возврата водительских удостоверений, сообщает ТАСС. Для получения допуска к экзамену будущие водители обязаны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. Поменялась процедура сдачи экзамена на управление мотоциклом. Теперь экзаменуемый должен продемонстрировать умение выполнять скоростное маневрирование.

    Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

    Кроме того, теперь оформить водительское удостоверение можно будет через МФЦ за 15 дней. Новые регламенты расширили перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. С 14 октября поменялась процедура регистрации ТС и прицепов к ним. Согласно приказу, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей с ограниченными возможностями.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #гибдд
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