Новые правила выдачи водительских прав вступили в силу в России

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Москва, 14 октября. В Российской Федерации с 14 октября начали действовать новые правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством и оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции.

Согласно новому регламенту, экзамены не смогут сдать несовершеннолетние, а также заявители, которые были ранее лишены прав и нарушили условия возврата водительских удостоверений, сообщает ТАСС. Для получения допуска к экзамену будущие водители обязаны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. Поменялась процедура сдачи экзамена на управление мотоциклом. Теперь экзаменуемый должен продемонстрировать умение выполнять скоростное маневрирование.

Кроме того, теперь оформить водительское удостоверение можно будет через МФЦ за 15 дней. Новые регламенты расширили перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. С 14 октября поменялась процедура регистрации ТС и прицепов к ним. Согласно приказу, установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей с ограниченными возможностями.