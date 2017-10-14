Кинокомпанию Вайнштейна могут закрыть или продать после секс-скандала

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Нью-Йорк, 14 октября. Американская продюсерская кинокомпания Weinstein Company, сооснователем которой является Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах и изнасиловании, ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Как пишет газета The Wall Street Journal, ранее не исключалось, что компания может продолжить работать под другим именем. Но как сообщают источники издания, после увольнения Вайнштейна совет директоров рассматривает варианты продажи или полного закрытия компании. В последнем случае права на фильмы и сериалы, принадлежащие Weinstein Company, будут проданы по частям. В настоящий момент судьба компании по-прежнему не определена.

Харви Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался сотрудниц своей компании, обещая им помощь в карьерном росте. Как удалось выяснить The New York Times, в числе его жертв Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоун, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.