Президент Ирана пригрозил США подходящим ответом в случае ущемления национальных интересов

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Тегеран, 14 октября. Иран не станет сомневаться и даст нужный ответ, в случае ущемления его прав. Об этом, комментируя ситуацию вокруг ядерной сделки в эфире телеканала Press TV, заявил президент страны Хасан Роухани.

Жесткий ответ светского лидера исламской республики вызвало выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот озвучил новую стратегию Белого дома в отношении Ирана.

«Если когда-нибудь наши интересы будут ущемлены, или если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства, им стоит знать, что Иран не станет сомневаться и даст подходящий ответ», — заявил Роухани.

Напомним, ранее выступление главы Белого дома прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Амано заявил, что Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, сообщает Газета.ru.