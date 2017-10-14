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Президент Ирана пригрозил США подходящим ответом в случае ущемления национальных интересов
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    Президент Ирана пригрозил США подходящим ответом в случае ущемления национальных интересов

    7:26  14 Октября 2017
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    Президент Ирана пригрозил США подходящим ответом в случае ущемления национальных интересов

    Тегеран, 14 октября. Иран не станет сомневаться и даст нужный ответ, в случае ущемления его прав. Об этом, комментируя ситуацию вокруг ядерной сделки в эфире телеканала Press TV, заявил президент страны Хасан Роухани.

    Жесткий ответ светского лидера исламской республики вызвало выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот озвучил новую стратегию Белого дома в отношении Ирана.

     «Если когда-нибудь наши интересы будут ущемлены, или если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства, им стоит знать, что Иран не станет сомневаться и даст подходящий ответ», — заявил Роухани.

    Напомним, ранее выступление главы Белого дома прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Амано заявил, что Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп #иран #роухани
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