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Украина
В Будапеште потребовали отделения Закарпатья от Украины
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    В Будапеште потребовали отделения Закарпатья от Украины

    7:22  14 Октября 2017
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    В Будапеште потребовали отделения Закарпатья от Украины

    Будапешт, 14 октября. Организаторы акции в столице Венгрии выступают за свободу  русинских, польских, румынских, болгарских и армянских национальных общин и самоопределение Закарпатья. Об этом на своей страничке в Facebook сообщает посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

    По данным дипломата, митингующие выступили с протестом в связи с «варварством путчистов, захвативших Украину в плен и венгерских национальных братьев».

    Напомним, накануне в столице Венгрии прошла массовая акция с требованием свободы для Закарпатья. Некоторые участники размещали на своей одежде надписи с требованием права на самоопределение «для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине» и с утверждением, что Закарпатье принадлежит Венгрии, а «Крым — это Россия». На мероприятии присутствовала депутат Европарламента Кристина Морваи.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #венгрия #будапешт
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