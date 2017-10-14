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Пограничники Украины обнаружили неконтролируемый участок на границе с Венгрией
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    Пограничники Украины обнаружили неконтролируемый участок на границе с Венгрией

    7:39  14 Октября 2017
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    Пограничники Украины обнаружили неконтролируемый участок на границе с Венгрией

    Киев, 14 октября. На границе Украины и Венгрии были найдены 150 километров, которые не контролируются властями этих стран. Земля практически является частной.

    Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что пограничники не имеют полноценного доступа к этой территории. Выяснилось, что несколько лет назад, эту землю поделили на участки. Ими советы в поселках наделяли местных жителей. Чуть позже разрозненные территории аккумулировали «в отдельно взятых руках». Теперь там проложены коммуникации и построены помещения, заявил Матиос.

    Пограничники Украины обнаружили неконтролируемый участок на границе с Венгрией

    Главный украинский военный прокурор сообщил о своем намерении доложить об этой непонятной ситуации генеральному прокурору страны Луценко. Матиос считает, что так больше не может продолжаться.

    Пограничники Украины обнаружили неконтролируемый участок на границе с Венгрией

    Напомним, что 13 октября в столице Венгрии прошла манифестация. Протестующие потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы мероприятия сообщили, что ратуют за свободу польских, румынских, болгарских и армянских нацобщин, которые живут на территории нынешней Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #венгрия #закарпатье
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