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Космонавты на МКС показали трюки со спиннером
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    Космонавты на МКС показали трюки со спиннером

    7:06  14 Октября 2017
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    Космонавты на МКС показали трюки со спиннером

    Вашингтон, 14 октября. Космонавты NASA показали, как крутится спиннер в космосе. Два астронавта сняли видео, которое опубликовали в Интернете на Youtube.

    На кадрах исследователи космоса не только крутят популярную игрушку всевозможными способами, но и сами вращаются вокруг своей оси. Трюки на Международной космической станции продемонстрировали космонавты Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи.

    Ранее сообщалось, что самый долговращающийся спиннер в мире был разработан японской компанией, которая специализируется на высокоточном машиностроении.

    Автор: Алексей Громов
    #космос #nasa #спинер
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