Космонавты на МКС показали трюки со спиннером

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Вашингтон, 14 октября. Космонавты NASA показали, как крутится спиннер в космосе. Два астронавта сняли видео, которое опубликовали в Интернете на Youtube.

На кадрах исследователи космоса не только крутят популярную игрушку всевозможными способами, но и сами вращаются вокруг своей оси. Трюки на Международной космической станции продемонстрировали космонавты Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи.

Ранее сообщалось, что самый долговращающийся спиннер в мире был разработан японской компанией, которая специализируется на высокоточном машиностроении.