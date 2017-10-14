Депутаты киевского горсовета не смогли переименовать улицы украинской столицы

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Киев, 14 октября. Депутаты горсовета украинской столицы провалили голосование о переименовании в рамках декоммунизации почти 20 киевских улиц. Об этом со ссылкой на украинское телевидение сообщает RT.

Свои названия сохранят проспекты Дружбы народов и Героев Сталинграда, улица Московская и еще 15 улиц Киева. По данным издания, вопрос дважды ставился на голосование. Депутаты даже вычеркнули из списка треть улиц. Тем не менее, договориться члены киевского горсовета не смогли, для принятия решения сторонникам переименования улиц не хватило одного голоса.

Издание отмечает, что переименовать улицы предлагалось в рамках объявленной на Украине декоммунизации.

Напомним, с 2015 года на Украине идет так называемая декоммунизация, в рамках которой запрещена советская символика, изменен статус праздника 9 мая. Некоторые украинские чиновники также высказались о необходимости переименования морских портов и железнодорожных станций, сохранивших советские названия.