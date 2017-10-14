Убежище в Германии запросили более 600 турецких госслужащих

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Берлин, 14 октября. С начала года более 600 турецких госслужащих запросили политическое убежище в Германии. Об этом со ссылкой на МВД сообщает Funke.

По данным правоохранительных органов, с начала 2017 года 250 обладателей дипломатических паспортов и 380 высокопоставленных чиновников из Турции подали заявление на получение статуса беженца в Германии.

В поисках убежища турецкие граждане начали обращаться к ФРГ после неудачной попытки государственного переворота в Турции. В Анкаре считают, что предполагаемые организаторы путча могут скрываться на территории Германии.

Напомним, попытка госпереворота состоялась 15 июля 2016 года. В результате столкновений участников путча и сторонников лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана погибли 250 человек, более двух тысяч были ранены.