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Общество
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Россия
Захарова рассказала, как нужно реагировать на заявление Эрдогана о Крыме
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    Захарова рассказала, как нужно реагировать на заявление Эрдогана о Крыме

    5:31  14 Октября 2017
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    Захарова рассказала, как нужно реагировать на заявление Эрдогана о Крыме

    Симферополь, 14 октября. Заявивший о непризнании Крыма частью России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, как на самом деле обстоят дела. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России рассказал об общении с журналистами в Крыму. Представители прессы спрашивали, как нужно реагировать на заявление президента Турции и признании Крыма частью России в КНДР. Захарова посоветовала реагировать спокойно и помнить, что все прекрасно понимают реальность.

    «Признали — спасибо. Те, кто еще не признал официально или заявляет, что никогда не признает, даже они понимают реальность, — написала Захарова. — А она такова: Крым - часть России».

    Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом». Высказывание политика вызвало негодование в Киеве, тем не менее, накануне Земан вновь заявил, что Крым принадлежит России.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #захарова #мид рф #крым
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