Захарова рассказала, как нужно реагировать на заявление Эрдогана о Крыме

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Симферополь, 14 октября. Заявивший о непризнании Крыма частью России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, как на самом деле обстоят дела. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России рассказал об общении с журналистами в Крыму. Представители прессы спрашивали, как нужно реагировать на заявление президента Турции и признании Крыма частью России в КНДР. Захарова посоветовала реагировать спокойно и помнить, что все прекрасно понимают реальность.

«Признали — спасибо. Те, кто еще не признал официально или заявляет, что никогда не признает, даже они понимают реальность, — написала Захарова. — А она такова: Крым - часть России».

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом». Высказывание политика вызвало негодование в Киеве, тем не менее, накануне Земан вновь заявил, что Крым принадлежит России.