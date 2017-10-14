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Twitter передал сенаторам США названия более 200 якобы связанных с РФ аккаунтов
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    Twitter передал сенаторам США названия более 200 якобы связанных с РФ аккаунтов

    5:08  14 Октября 2017
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    Twitter передал сенаторам США названия более 200 якобы связанных с РФ аккаунтов

    Вашингтон, 14 октября. Владеющая сервисом микроблогов Twitter одноименная компания передала комитету сената США по разведке названия 201 аккаунта, якобы связанного с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

    Агентство отмечает, что компания передала данные на текущей неделе. Речь в докладе идет о якобы связанных с Россией и использованных для оказания давления на общественное мнение в Соединенных Штатах учетных записях.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация Facebook удалила все упоминания о России из доклада о выборах в США. Свои действия в компании объяснили тем, что у руководства соцсети было «слишком спекулятивное» понимание российской активности, сообщает телеканал «350».

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #twitter #разведка #сенат сша
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