Twitter передал сенаторам США названия более 200 якобы связанных с РФ аккаунтов

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Вашингтон, 14 октября. Владеющая сервисом микроблогов Twitter одноименная компания передала комитету сената США по разведке названия 201 аккаунта, якобы связанного с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что компания передала данные на текущей неделе. Речь в докладе идет о якобы связанных с Россией и использованных для оказания давления на общественное мнение в Соединенных Штатах учетных записях.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация Facebook удалила все упоминания о России из доклада о выборах в США. Свои действия в компании объяснили тем, что у руководства соцсети было «слишком спекулятивное» понимание российской активности, сообщает телеканал «350».