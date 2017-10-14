Ученые обнаружили поглощающую планеты звезду

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Вашингтон, 14 октября. Астрономы обнаружили звезду, поглотившую несколько планет, суммарная масса которых превышает массу Земли в 15 раз. Открытие сделала группа ученых из Принстонского университета.

Планеты поглощает звезда солнечного типа HD 240430. Вместе со звездой-компаньоном HD 240429 она образует двойную звездную систему на расстоянии 350 световых лет от нашей планеты. Неофициально поглотителя планет назвали Кроносом в честь пожиравшего своих детей древнегреческого бога

Ученые наблюдали за звездой с помощью космического телескопа Gaia. Спектральный анализ Кроноса показал, что в составе звезды содержится множество характерных для каменистых планет элементов: алюминий, магний, железо, кремний, хром и иттрий. А доля типичных для подобных звезд атомов кислорода, азота и углерода оказалась сравнительно мала. Из этой аномалии ученые сделали вывод, что Кронос поглотил несколько планет, суммарная масса которых равна 15 массам Земли.