Госкино Украины запретило показ трех снятых в России фильмов

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Киев, 14 октября. Государственное агентство Украины по вопросам Кино (Госкино) запретило показ на территории страны российских картин «Звонок из прошлого», «Мои чужие дети» и «Любовь не обманешь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет введен 13 октября на основании закона «О кинемотографии», мотивы принятого решения Госкино не сообщает.

Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел запрет на кассовые и валютно-обменные операции с российскими банкнотами и монетами, на которых есть карты, символы или изображения зданий и других объектов на территории Крыма. Запрет касается банков, финансовых учреждение и почты Украины, сообщает телеканал «360».