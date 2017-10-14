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Общество
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Украина
Госкино Украины запретило показ трех снятых в России фильмов
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    Госкино Украины запретило показ трех снятых в России фильмов

    4:29  14 Октября 2017
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    Госкино Украины запретило показ трех снятых в России фильмов

    Киев, 14 октября. Государственное агентство Украины по вопросам Кино (Госкино) запретило показ на территории страны российских картин «Звонок из прошлого», «Мои чужие дети» и «Любовь не обманешь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Запрет введен 13 октября на основании закона «О кинемотографии», мотивы принятого решения Госкино не сообщает.

    Напомним, ранее Национальный банк Украины ввел запрет на кассовые и валютно-обменные операции с российскими банкнотами и монетами, на которых есть карты, символы или изображения зданий и других объектов на территории Крыма. Запрет касается банков, финансовых учреждение и почты Украины, сообщает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #запрет #фильмы #росссия #госкино
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