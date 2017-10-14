Генпрокуратура Украины показала найденную у бывшего сотрудника золотую лопату

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Киев, 14 октября. При обыске у отца бывшего заместителя Генпрокуратуры Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь ведомства Лариса Сагран.

«Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата!», — написала Сагран.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины, золотую лопату нашли время обыска в доме отца Кузьмина в конце 2016 года. Сам чиновник объявлен в розыске, на Украине он обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, ранее глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила отрубить президенту Украины Петру Порошенко руку за воровство. Политик сравнила украинского лидера со Змеем Горынычем и обвинила его в отмывании бюджетных денег на фиктивных контрактах по обеспечению Вооруженных сил Украины.