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Украина
Генпрокуратура Украины показала найденную у бывшего сотрудника золотую лопату
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    Генпрокуратура Украины показала найденную у бывшего сотрудника золотую лопату

    4:17  14 Октября 2017
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    Генпрокуратура Украины показала найденную у бывшего сотрудника золотую лопату

    Киев, 14 октября. При обыске у отца бывшего заместителя Генпрокуратуры Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь ведомства Лариса Сагран.

    «Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата!», — написала Сагран.

     

    По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины, золотую лопату нашли время обыска в доме отца Кузьмина в конце 2016 года. Сам чиновник объявлен в розыске, на Украине он обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

    Напомним, ранее глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила отрубить президенту Украины Петру Порошенко руку за воровство. Политик сравнила украинского лидера со Змеем Горынычем и обвинила его в отмывании бюджетных денег на фиктивных контрактах по обеспечению Вооруженных сил Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #генпрокуратура #обыск
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