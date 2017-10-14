Тимошенко предложила Порошенко отрубить себе руку за воровство

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Киев, 14 октября. Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Петру Порошенко отрубить себе руку за воровство в армии. Свое мнение политик озвучила в эфире украинского телевидения.

Тимошенко возмутилась тем, что Порошенко «ест борщ с солдатами» и в то же время «отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии». Политик напомнила недавнее обещание президента «отрубать руки» коррупционерам за воровство в армии и предположила, что Порошенко может сам остаться без рук.

«Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать», — заявила Тимошенко.

Политик сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, «которому отрубают одну голову и вырастает другая» и предложила президенту начать бороться с воровством в армии с себя.

«Президенту в первую очередь необходимо рубить руку себе», — заявила Тимошенко.

Напомним, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о планах участвовать в президентских выборах на Украине. Свое намерение политик объяснила желанием «поставить страну на ноги».