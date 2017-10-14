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Весь мир
Генсек ООН призвал к сохранению ядерной сделки с Ираном
Весь мир
Генсек ООН призвал к сохранению ядерной сделки с Ираном
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    Генсек ООН призвал к сохранению ядерной сделки с Ираном

    3:24  14 Октября 2017
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    Генсек ООН призвал к сохранению ядерной сделки с Ираном

    Нью-Йорк, 14 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Об этом заявил представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

    Пресс-секретарь Генсека ООН отметил, что Гутерреш считает сделку важным достижением «для продвижения глобального мира и безопасности» и призвал не отказываться от СВДП.

    «Он очень надеется, что он будет сохранен», — говорится в распространенном Дюжарриком заявлении.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп раскрыл новую стратегию в отношении Ирана. Глава Белого дома назвал ядерную сделку «одной из худших» и обвинил Тегеран в нарушении ее положений и поддержке терроризма, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #оон #иран #гутерреш #ядерная сделка
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