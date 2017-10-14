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Правозащитники считают, что выход США из ЮНЕСКО навредит свободе СМИ
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    Правозащитники считают, что выход США из ЮНЕСКО навредит свободе СМИ

    3:09  14 Октября 2017
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    Правозащитники считают, что выход США из Юнеско навредит свободе СМИ

    Нью-Йорк, 14 октября. Выход США из исполнительного совета ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) негативно скажется на безопасности СМИ и нанесет вред свободе прессы. Об этом говорится в совместном заявлении «Репортеров без границ», комитета защиты журналистов (КЗЖ) и британской правозащитной организации Article 19.

    Все три организации осудили решение правительства США выйти из ЮНЕСКО и призвали Вашингтон не прекращать членство в нем.

    «Мы призываем правительство США отказаться от этого решения и укрепить свою приверженность многосторонним организациям, которые поддерживают свободу выражения, являющуюся ключевой ценностью в рамках международных прав человека и конституции США», — говорится в заявлении.

    Авторы заявления считают, что решение правительства США «завершить свое членство» в ЮНЕСКО нанесет «серьезный удар по работе международного сообщества по укреплению свободы прессы» и сделает мир менее безопасным для журналистов.

    Напомним, в минувший четверг Вашингтон объявил о выходе из ЮНЕСКО с 31 декабря 2018 года. Решение продиктовано соображениями экономии и «антиизраильскими предубеждениями» организации.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #оон #сми #юнеско #свобода слова
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