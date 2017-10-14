Президент РАН собирается обсудить поддержку научной инфраструктуры с Путиным

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Москва, 14 октября. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность создания фонда для поддержки научной инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Пункт о необходимости инструментального переоснащения российской науки и создания для этих целей специального фонда был в предвыборной программе Сергеева. Наполнять фонд ученый предлагал с помощью «налога на науку». Сергеев предлагал взимать сбор с доходов крупных компаний и сырьевых госкорпораций, поскольку их нынешняя прибыль обеспечивается достижениями отечественной науки.

На первой после избрания президентом РАН встрече Александра Сергеева с Владимиром Путиным речь шла о реализации стратегии научно-технологического развития России и роли академии в этом процессе. Вопрос о создании специального фонда для поддержки научной инфраструктуры главный ученый страны пообещал поднять на следующей встрече с президентом.