Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Генсек ООН призвал к сохранению ядерной сделки с Ираном
Общество
Президент РАН собирается обсудить поддержку научной инфраструктуры с Путиным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент РАН собирается обсудить поддержку научной инфраструктуры с Путиным

    2:43  14 Октября 2017
    40

    Президент РАН собирается обсудить поддержку научной инфраструктуры с Путиным

    Москва, 14 октября. Глава Российской академии наук (РАН)  Александр Сергеев собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность создания фонда для поддержки научной инфраструктуры. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

    Пункт о необходимости инструментального переоснащения российской науки и создания для этих целей специального фонда был в предвыборной программе Сергеева. Наполнять фонд ученый предлагал с помощью «налога на науку». Сергеев предлагал взимать сбор с доходов крупных компаний и сырьевых госкорпораций, поскольку их нынешняя прибыль обеспечивается достижениями отечественной науки.

    На первой после избрания президентом РАН встрече Александра Сергеева с Владимиром Путиным речь шла о реализации стратегии научно-технологического развития России и роли академии в этом процессе. Вопрос о создании специального фонда для поддержки научной инфраструктуры главный ученый страны пообещал поднять на следующей встрече с президентом.

    «Это вопрос для нашей науки очень болезненный прежде всего в плане фундаментальных исследований. Для их успешного проведения необходимо наличие самого современного инструментария», — отметил Сергеев.

    Автор: Виталий Малясев
    #путин #наука #сергеев #ран
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 690

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5537

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        67134

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24588

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6290
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        686
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        310
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        434
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        258