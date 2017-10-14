Конгрессмены опасаются войны на Ближнем Востоке из-за политики Трампа по Ирану

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Вашингтон, 14 октября. Представители Демократической партии в Конгрессе США опасаются войны на Ближнем Востоке из-за новой политики Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом со ссылкой на распространенное в пятницу заявление конгрессмена Криса Мерфи сообщат ТАСС.

По мнению Мерфи, подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) соответствует национальным интересам США, поскольку «эффективно ограничивает иранскую ядерную программу». Отмена ядерной сделки значительно увеличит риск войны на Ближнем Востоке.

По мнению другого члена Конгресса от демократов Элиота Энгела, отказ от ядерной сделки, в то время как МАГАТЭ считает, что Тегеран добросовестно ее выполняет, ударит по имиджу США. Конгрессмен указал, что союзники и партнеры Вашингтона увидят, что США не выполняет взятые обязательства, а КНДР откажется от заключения подобного соглашения по своей ядерной программе.

«Какая страна поверит нашему слову при возможном заключении ядерной сделки с Северной Кореей, учитывая, что Трамп подрывает сейчас соглашение с Ираном?», — поинтересовался Энгел.



Его коллега по палате представителей Дайэн Файнстайн назвал решение Трампа по ядерной сделке с Тегераном «безрассудным и безответственным» и призвал коллег голосовать против возобновления санкций против Ирана.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани обрушился с критикой на новую стратегию президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран выполняет свои международные обязательства, и пригрозил дать Вашингтону «достойный ответ», если ужесточение санкций затронет интересы Ирана, сообщает Газета.ru.